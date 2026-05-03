Массовое ДТП парализовало КАД

В Санкт-Петербурге массовая авария затруднила движение. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Очевидцы сообщают, что столкнулись четыре машины. По предварительной информации, никто не пострадал», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые машины. По данным канала, ДТП произошло на съезде в Рыбацкое. В результате аварии образовалась автомобильная пробка, движение было затруднено.

В конце апреля в Санкт-Петербурге автомобиль вылетел в Обводный канал. Это произошло около 5:53 в районе дома №54 по Лермонтовскому проспекту. В результате ДТП пострадали два человека. Экстренные службы прибыли на место аварии и достали транспортное средство автокраном.

На записи с уличной камеры видно, как машина сбивает человека, который от удара подлетает в воздух и падает на проезжую часть. После этого автомобиль врезается в дорожное ограждение, пробивает его и падает в воду. Затем находившиеся в салоне люди открывают двери машины и выбираются. Позднее водитель объяснил, что потерял сознание за рулем.

