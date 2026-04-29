Названы лучшие кросс-универсалы с пробегом до 1,8 млн рублей

Бюджетные кросс-универсалы с пробегом Volvo V40 Cross Country, Subaru XV и Skoda Octavia Scout могут составить конкуренцию российским аналогам. Об этом сообщает журнал «За рулем».

Лидером стал Volvo V40 Cross Country (2015–2016). Это премиум-автомобиль, самый свежий в тройке и ближе всего к Lada Iskra по габаритам. Надежный 152-сильный турбомотор требует своевременной замены жидкости в вариаторе (раз в 60 тыс. км) и внимания к системе охлаждения.

На втором месте расположился Subaru XV первого поколения (2016–2017). Автомобиль оснащен 2,0-литровым оппозитным двигателем (150 л.с.) и вариатором. Главный плюс модели — надежный полный привод, но за это приходится платить масложором с первых километров, недорогой отделкой салона и тонким лакокрасочным покрытием. Вариатор требует строгой замены жидкости каждые 60 тысяч километров.

Третью строчку занял Skoda Octavia Scout примерно 2014 года. Автомобиль оснащен турбомотором 1.8 мощностью 180 л.с. и роботизированной коробкой DSG DQ250. Главный минус — возраст машины и вероятно высокий пробег. Эксперты рекомендуют проверять двигатель на утечку антифриза и состояние цепи ГРМ, а также менять жидкость в муфте Haldex каждые 60 тысяч километров.

Ранее москвичам назвали дату для смены зимней резины.