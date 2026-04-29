На казахстанских АЗС появилось топливо БИ-95

Константин Михальчевский/РИА Новости

В Казахстане начались продажи необычного бензина БИ-95. В его состав входит 8% биоэтанола — этилового спирта, получаемого из отходов переработки зерна. При сохранении стандартных характеристик (октановое число) такое топливо снижает вредное воздействие автомобиля на окружающую среду. Об этом сообщает Kolesa.kz.

Согласно тестам, при переходе на БИ-95 выбросы мелкодисперсных частиц падают более чем на 70%, оксидов азота — на 25%, объем парниковых газов — на 60–70%. Стоимость литра составляет 315 тенге (примерно 51,6 рубля), что делает его немного дешевле обычного Аи-95.

Существует и противоположное мнение: при производстве биоэтанола (экологичного топлива) в атмосферу может выбрасываться гораздо больше вредных веществ, чем при сжигании обычного ископаемого топлива. Американские ученые, по данным издания Science, пришли к выводу, что замена обычного бензина этанолом из растительного сырья приведет к удвоению выбросов парниковых газов в ближайшие 30 лет.

