«Доставят в больницу вертолетом»: в Подмосковье люди разбились в ДТП, движение затруднено

В Подмосковье десять человек пострадали в жестком ДТП, движение затруднено

В городе Кашира Московской области столкнулись микроавтобус и два легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек произошло на 117-м км трассы М-4 «Дон» рядом с Каширой. По информации «Мособлпожспас», в аварии пострадали 10 человек, 6 из них госпитализировали, одного доставят в больницу вертолетом санавиации», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыли спасатели, при этом пострадавшие сидят на проезжей части. По данным канала, в настоящее время движение транспорта в районе аварии затруднено. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

