Водителям раскрыли, какие работы в автосервисах подорожали сильнее всего

Автодом: для россиян средний чек на кузовной ремонт авто вырос на 20%
Несмотря на удешевление оптовых закупок автозапчастей на 10–15%, розничные цены на обслуживание для россиян продолжают заметно расти. Об этом журналу Motor сообщил заместитель генерального директора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов.

«В кузовном ремонте динамика оказалась заметнее: чек увеличился на 20%, достигнув 160 тыс. рублей. Из этого следует, что кузовные запчасти подорожали сильнее остальных», – заметил Тимашов.

Эксперт отметил, что средний чек на слесарные услуги в массовом сегменте увеличился на 10%, достигнув 20 тыс. рублей, тогда как в премиальном сегменте он остался прежним — 34 тыс. рублей. Несмотря на снижение оптовых цен на запчасти на 10–15% за год, розничные цены практически не изменились.

До этого собеседник перечислил три весомые причины, из-за которых нужно поменять моторное масло весной. Несмотря на то, что автопроизводители привязывают смену моторного масла к пробегу или моточасам, а не к сезонности, замена смазывающей жидкости после зимы все же рекомендована по нескольким важным причинам.

Ранее сообщалось, что в Москве водители больше не смогут безнаказанно скрывать номера машин.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
