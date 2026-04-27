Россиянам объяснили, что делать, если на автомобиль упало дерево

Автоэксперт Шапарин: при падении дерева на машину нужно вызвать полицию

В случае, если ветер повалил дерево, а оно повредило машину, необходимо придерживаться определенного порядка действий. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо зафиксировать повреждения на фото или видео. Сразу после этого нужно вызвать сотрудников полиции.

«Как правило – участкового. ГАИ оформляет исключительно ДТП, а к ним подобные ситуации не относятся», — объяснил эксперт.

При этом, как отметил он, у каждого дерева в городе есть свой собственник, который несет ответственность за его состояние. Поэтому после падения дерева на автомобиль нужно обратиться в суд, который определит, кто именно должен был предотвратить произошедшее — управляющая компания, физическое или юридическое лицо, муниципальные или городские власти.

27 апреля Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

