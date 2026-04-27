Московские водители массово отказались от смены шин из-за непогоды

Московские водители экстренно переносят смену резины из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

«К концу апреля на летнюю резину уже перешло около половины автомобилистов. Сегодня у шиномонтажек обрываются телефоны — многие переносят смену на недели вперед. По словам сотрудников сервисов, уже отключено до 90% записей», — говорится в посте.

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист объяснил, что столичный регион оказался практически в эпицентре снежного ненастья, принесенного в центральные области Европейской России активным североатлантическим циклоном. На этом фоне синоптики повысили уровень погодной опасности со среднего «желтого» до предпоследнего — «оранжевого». Он предупреждает о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По информации РИА Новости, в Москве из-за снегопада и сильного ветра уже рухнули как минимум 50 деревьев, два автомобиля получили повреждения. В Подмосковье регистрируются ДТП. Кроме того, десятки поселков остались без электроснабжения из-за обрыва проводов.

