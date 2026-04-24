Водителям рассказали, какие автомобили в России стали сиротами

Тяжелее всего найти запчасти обладателям так называемых автомобилей-сирот, чьи официальные дистрибьюторы либо ушли из России, либо полностью прекратили работу. Об этом журналу Motor рассказал заместитель генерального директора по сервису автомобильной группы «Авилон» Сергей Паршиков.

По его словам, в зоне риска прежде всего находятся бренды Lifan, Zotye, Haima, а также некоторые модели Brilliance и Hawtai. Владельцам таких машин ремонт и поиск запчастей нередко доставляют серьезные проблемы.

«У Lifan продажи в РФ завершились в 2022 году, в 2020 году она проходила через стадии банкротства. Автокомпания Zotye продажи на российском рынке свернула в 2021 году, Haima — еще раньше. Для таких машин наиболее чувствительны поставки кузовных деталей, элементов салона, электроники и крупных узлов. Здесь сроки ожидания могут растянуться от нескольких недель до нескольких месяцев», — отметил эксперт.

Как отметил Паршиков, оценивать китайские автобренды нужно дифференцированно. Ключевые факторы сегодня — наличие дилерской сети, складов, четкой логистики и устойчивых каналов поставок. Только тогда владелец может рассчитывать на предсказуемое обслуживание.

