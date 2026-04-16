Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Автомобили

В РФ резко выросли продажи Lexus

Автоэксперт Целиков: продажи автомобилей Lexus выросли более чем в два раза
Shutterstock

За первый квартал 2026 года в России зарегистрировали 1122 новых автомобиля Lexus. Это в 2,2 раза больше, чем в январе–марте прошлого года. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Более 60% продаж Lexus пришлось на кроссовер RX (682 шт). Его продажи выросли в 4 раза (+301%). Еще четверть спроса приходится на его старшего брата LX (282 шт). Объемы продаж других моделей незначительны», – отметил эксперт.

По его словам, доля автомобилей Lexus китайской сборки невелика — 13%. Основной объем приходится на машины японского производства. При этом каналы поставок различаются: наибольшее количество новых Lexus поступает в Россию через Киргизию.

До этого эксперты «Автостат» сообщили о снижении продаж на российском рынке новых пикапов. По итогам первого квартала 2026 года объем реализации новых пикапов составил 4 233 единицы.

Теперь вы знаете
Решили купить eSIM для путешествий? Как ее настроить и как это поможет вам сэкономить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!