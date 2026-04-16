В РФ резко выросли продажи Lexus

Автоэксперт Целиков: продажи автомобилей Lexus выросли более чем в два раза

За первый квартал 2026 года в России зарегистрировали 1122 новых автомобиля Lexus. Это в 2,2 раза больше, чем в январе–марте прошлого года. Об этом сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Более 60% продаж Lexus пришлось на кроссовер RX (682 шт). Его продажи выросли в 4 раза (+301%). Еще четверть спроса приходится на его старшего брата LX (282 шт). Объемы продаж других моделей незначительны», – отметил эксперт.

По его словам, доля автомобилей Lexus китайской сборки невелика — 13%. Основной объем приходится на машины японского производства. При этом каналы поставок различаются: наибольшее количество новых Lexus поступает в Россию через Киргизию.

До этого эксперты «Автостат» сообщили о снижении продаж на российском рынке новых пикапов. По итогам первого квартала 2026 года объем реализации новых пикапов составил 4 233 единицы.

