Водителю удалось выжить: последние секунды перед столкновением Ford и фуры попали на видео

В Свердловской области на видео сняли, как Ford с водителем разбился в ДТП с фурой

В Свердловской области кроссовер влетел в большегруз на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Авария произошла около 10 часов вечера перед мостом на ЕКАД в сторону Екатеринбурга. Ford Explorer на большой скорости врезался в фуру. От удара у Ford смяло всю переднюю часть. По словам очевидцев, водителю удалось выжить, сейчас он в тяжелом состоянии», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в грузовик, от удара автомобильные детали разлетаются по дороге. На записи также заметно, что кроссовер получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, стекла.

