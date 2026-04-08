«Посадили в машину и вывезли из села»: томичей судят за похищение школьника

В Томской области судят мужчин за похищение на авто подростка

В Томской области судят двух мужчин, которые похитили 17-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

«В Томской области перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в похищении несовершеннолетнего. В октябре 2025 года в селе Кривошеино они вместе с третьим соучастником избили 17-летнего юношу, насильно поместили его в легковой автомобиль и вывезли за пределы населенного пункта, где продолжили применять насилие», – говорится в публикации.

По данным канала, подростку удалось вырваться и убежать от злоумышленников. Мотивом преступления стал личный конфликт. Правоохранители направили в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

