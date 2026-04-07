На Сахалине появились кадры с места жесткого ДТП, в котором не выжил человек

На Сахалине две Toyota разбились в серьезном ДТП

В Сахалинской области две Toyota попали в серьезную автомобильную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Предварительно, водитель Toyota Ractis не справился с управлением и столкнулся с Toyota Corolla», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарки получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части.

По данным канала, ДТП произошло на дороге Южно-Сахалинск-Холмск. В результате аварии один человек получил травмы, несовместимые с жизнь, еще трое пострадали, прибывшие медики доставили людей в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

