«Грозит 10 лет»: автомеханик продал Mercedes клиента, чтобы спасти больного раком деда

Автомеханик из Краснодара продал Mercedes своего клиента, чтобы оплатить операцию больному раком деду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Семья из Краснодарского края пригнала свой Mercedes GL-250 на предпродажную подготовку, хотели продать за 2,5 миллиона рублей. Машину обслуживал тот же мастер почти год, поэтому вопросов не было. Но сроки вдруг начали плыть, а когда хозяева приехали проверить — авто уже исчезло», – говорится в публикации.

Позже выяснилось, что работник заложил иномарку своему знакомому за один миллион рублей, последний перепродал автомобиль, подделав документы.

Автомеханик объяснил правоохранителям, что ему нужны были деньги, чтобы спасти тяжелобольного родственника. Делом занялась Генпрокуратура, поскольку у МВД не оказалось даже экспертизы по поддельным документам.

