В Татарстане на видео попало, как машина с медиками перевернулась в жестком ДТП

Mash: в Татарстане авто влетело с скорую, спешившую в больницу

В городе Менделеевске Республики Татарстан легковой автомобиль влетел в машину скорой помощи. Об этом сообщаетhttps://t.me/mash_iptash/12109 Telegram-канал Mash Iptash.

«Карета летела на красный, но с включенными маячками (так можно). Предварительно, хозяин «Пежо» просто не успел затормозить. От удара машина медиков опрокинулась на бок. Пострадал пассажир. В легковушке тоже», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как синий автомобиль на скорости врезается в заднюю часть машины экстренных медицинских служб, от удара транспорт отлетает в сторону и падает на бок. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

