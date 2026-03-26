Sony и Honda отменили проект создания электромобилей

Японская электротехническая корпорация Sony Group и автомобилестроительная компания Honda Motor решили прекратить работы по созданию электромобилей. Об этом сообщается на совместном сайте компаний.

В публикации отмечается, что решение было принято в свете планов Honda пересмотреть свою стратегию развития в области электромобилей.

В заявлении также подчеркивается, что отказ от проекта отражает общую тенденцию к пересмотру стратегий электрификации среди мировых автопроизводителей на фоне замедления роста рынка электромобилей.

Компании добавили, что планируют полностью возместить средства за оформленные предзаказы автомобилей в Калифорнии.

14 марта сообщалось, что Honda объявила о реструктуризации электромобильного направления и отказе от выпуска трех моделей в США. Компания спишет активы на сумму до 2,5 трлн иен (около $15,7 млрд) и зафиксирует первый годовой убыток почти за 70 лет листинга. Были отменены седан Saloon, Honda 0 SUV и Acura RSX из линейки Honda 0 Series, представленной на CES в январе 2024 года.

