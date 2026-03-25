Стало известно, когда в автосервисах начнутся очереди

Автодом назвал четыре самых загруженных месяца для сервисных центров
Март, апрель, октябрь и ноябрь являются самыми загруженными для сервисных центров. Об этом в беседе с Motor рассказал заместитель генерального директора группы компаний «Автодом» Роман Тимашов.

«Загруженные месяцы для сервисных центров — март, апрель, октябрь и ноябрь, а дни недели — вторник, среда и четверг. И второй пик приходится на субботу», — сообщил эксперт.

По его словам, наименьшая загрузка автосервисов традиционно приходится на понедельник, пятницу и воскресенье. Вместе с тем реальная ситуация может различаться в зависимости от местоположения, категории клиентов (частные лица или корпоративный автопарк), перечня обслуживаемых брендов и ряда других факторов.

Кроме того, Тимашов отметил, что в марте, апреле, октябре и ноябре к плановому техобслуживанию добавляется сезонная смена шин: машины готовят к лету и зиме. После холодов особенно важно проверить подвеску, герметичность узлов и агрегатов, а также радиаторы и кондиционер.

