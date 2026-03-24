Латвия решила подарить Украине четыре старых автомобиля своих чиновников

Правительство Латвии одобрило распоряжение министерства юстиции о том, чтобы подарить Украине четыре автомобиля Государственной земельной службы (VZD). Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на решение кабинета министров.

В список безвозмездно передаваемой техники вошли один Opel Astra, два Nissan Qashqai+2 и один Volkswagen Golf. Все автомобили произведены в 2012 и 2013 годах и, согласно заключению ведомства, характеризуются «технической изношенностью», которая делает их дальнейшую эксплуатацию для нужд VZD экономически нецелесообразной.

В Государственной земельной службе отметили, что решение подарить автомобили Украине принято с целью «оказания поддержки и снижения административной нагрузки» в этой стране, которая сейчас испытывает повышенную потребность в служебном автотранспорте.

Ранее Рига уже направляла Украине транспортные средства из государственных резервов и ведомственных автопарков в рамках программ военной и гуманитарной помощи. Избавляясь таким образом от технически изношенных машин, латвийские чиновники получают возможность обновить собственный автопарк.

