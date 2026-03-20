На трассе в районе Уссурийска произошло массовое ДТП с участием 25 машин

Один человек пострадал в результате ДТП с участием 25 машин в районе Уссурийска

Один человек пострадал в результате массового ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток в районе Уссурийска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС России по Приморскому краю.

«На федеральной трассе А-370 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 25 автомобилей. Пострадал один человек», — говорится в заявлении ведомства.

В нем подчеркивается, что на место происшествия для водителей и пассажиров доставили подвижной пункт обогрева МЧС России.

До этого прокуратура Приморского края в Telegram-канале сообщила, что в ДТП в районе Уссурийска попали 14 автомобилей. Надзорное ведомство поставило на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Также специалистам предстоит проверить соблюдение требований к содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки покрытия противогололедными материалами и соответствие состояния дороги установленным нормам. Сотрудники прокуратуры, если появятся основания, примут исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Ранее на Камчатке перевернулся автомобиль скорой помощи, который вез ребенка в больницу.