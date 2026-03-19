Последние секунды жизни водителя Kia Cerato попали на видео

В Воронежской области на видео попало, как Kia Cerato разбился в жестком ДТП

В Воронежской области на трассе «Курск – Саратов» Kia Cerato попал в массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«72-летний водитель автомобиля Kia Cerato двигался со второстепенной дороги, выехал на встречку и врезался в DAF с полуприцепом. Фура по инерции задела «Газель», ехавшую во встречном направлении. Легковушка и фура угодили в кювет», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль на скорости врезается в большегруз, который от удара отлетает во встречную «Газель». По данным канала, в результате произошедшего три человека получили травмы, несовместимые с жизнью: два водителя и пассажир Kia.

