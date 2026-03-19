Названы 10 неприметных автомобилей с самыми мощными двигателями

Первое место в рейтинге самых мощных автомобилей, составленном порталом Topspeed, занимает Cadillac CT5-V Blackwing 2026 года. На первый взгляд это просто представительский седан, однако его технические характеристики соответствуют уровню суперкаров.

Автомобиль оснащается 668-сильным 6,2-литровым двигателем V8 с турбонаддувом. В базовую комплектацию также входит шестиступенчатая механическая коробка передач. За управляемость отвечают система Magnetic Ride Control, электронный дифференциал повышенного трения, а также шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние тормоза Brembo. Водитель может менять характеристики автомобиля с помощью полностью настраиваемых режимов движения.

Второе место занимает Mercedes-AMG E53 2026 года. Седан внешне почти неотличим от обычного E-Class. У него сдвоенные выхлопные трубы и эмблемы с названием модел. Под капотом – гибридный 3,0-литровый турбомотор мощностью 577 л.с.

На третьем месте – Lexus IS 500 F Sport Performance 2025 года. Это один из последних спортивных седанов с атмосферным мотором V8 и задним приводом. Внешне его почти не отличить от обычного IS 350. Автомобиль оснащен 472-сильным бензиновым мотором.

Далее следуют Volvo S60 Recharge 2024 года, BMW M340i 2026 года, Genesis G70 3.3T 2026 года, Audi S5 2026 года, Toyota Crown Platinum 2026 года, Volkswagen Golf R 2026 года и Hyundai Elantra N 2026 года.

