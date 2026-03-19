Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Названы 10 неприметных автомобилей с самыми мощными двигателями

Topspeed перечислил 10 неприметных автомобилей с двигателями от спорткаров
Cadillac

Первое место в рейтинге самых мощных автомобилей, составленном порталом Topspeed, занимает Cadillac CT5-V Blackwing 2026 года. На первый взгляд это просто представительский седан, однако его технические характеристики соответствуют уровню суперкаров.

Автомобиль оснащается 668-сильным 6,2-литровым двигателем V8 с турбонаддувом. В базовую комплектацию также входит шестиступенчатая механическая коробка передач. За управляемость отвечают система Magnetic Ride Control, электронный дифференциал повышенного трения, а также шестипоршневые передние и четырехпоршневые задние тормоза Brembo. Водитель может менять характеристики автомобиля с помощью полностью настраиваемых режимов движения.

Второе место занимает Mercedes-AMG E53 2026 года. Седан внешне почти неотличим от обычного E-Class. У него сдвоенные выхлопные трубы и эмблемы с названием модел. Под капотом – гибридный 3,0-литровый турбомотор мощностью 577 л.с.

На третьем месте – Lexus IS 500 F Sport Performance 2025 года. Это один из последних спортивных седанов с атмосферным мотором V8 и задним приводом. Внешне его почти не отличить от обычного IS 350. Автомобиль оснащен 472-сильным бензиновым мотором.

Далее следуют Volvo S60 Recharge 2024 года, BMW M340i 2026 года, Genesis G70 3.3T 2026 года, Audi S5 2026 года, Toyota Crown Platinum 2026 года, Volkswagen Golf R 2026 года и Hyundai Elantra N 2026 года.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!