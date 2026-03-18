В Петербурге изменят правила платной парковки

Правила использования платных парковок в Петербурге изменят до конца марта, сообщает «78.ru».

По словам, депутата Законодательного собрания Петербурга Ольги Штанниковой, речь идет о введении так называемой «постоплаты». Как следует из ответа на депутатский запрос в Смольный, комитет по транспорту уже разработал проект постановления, который позволит водителям корректировать данные парковочной сессии без штрафов.

Ожидается, что к 1 апреля появятся более четкие перспективы внедрения системы постоплаты за парковку в Санкт-Петербурге. Комитет по транспорту уже подготовил проект постановления, который позволит водителям корректировать три параметра парковочной сессии: госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время окончания оплаченного периода.

В комтрансе уточнили, что возможность корректировать параметры не означает ввод оплаты постфактум. Как и раньше, водитель обязан запустить парковочную сессию не позднее 15 минут после остановки и сразу внести плату за нужное время.

Ранее рассказали, на каких автомобилях ездят заядлые курильщики.