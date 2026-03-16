В Гонконге автомобиль вылетел на тротуар и сбил восьмерых пешеходов

В Гонконге арестован 75-летний водитель, который выехал на тротуар и травмировал восьмерых пешеходов, пишет South China Morning Post. Сидевшая рядом с мужчиной пассажирка тоже пострадала, выпав из машины.

Инцидент произошел около полудня по местному времени в районе Коулун-Бей у паркинга промышленного центра «Метро». По записям камер видеонаблюдения в районе ДТП полицейские установили, что перед аварией пожилой водитель пытался совершить разворот. По словам инспектора, предварительная версия ДТП — ошибка мужчины, который перепутал педали газа и тормоза.

Инспекторы сообщили, что пассажирка автомобиля — 72-летняя жена водителя — не была пристегнута ремнем безопасности и при резком рывке выпала из салона, получив травмы головы и ребер. Сам автомобилист не пострадал. Сразу после ДТП его протестировали на алкоголь, результат был отрицательным.

Полиция изучила медкарту пенсионера и установила, что у него нет противопоказаний к управлению автомобилем по состоянию здоровья. Хотя криминальная версия инцидента не рассматривается, водитель задержан, и на него собираются завести дело об опасном вождении, повлекшем причинение тяжких телесных повреждений.

