Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Сайт автомобильной компании Jetta перестал открываться в России

Motor: в России перестал работать сайт и колл-центр китайской автокомпании Jetta
Jetta

В России прекращена поддержка официального сайта и «горячей линии» китайской автомобильной марки Jetta. Как выяснил журнал Motor, домен www.jetta-motor.ru не открывается в браузерах уже несколько дней.

Кроме того, перестал работать колл-центр для российских клиентов. Звонки на «горячую линию» сбрасываются, а телефонный номер, ранее принадлежавший представительству Jetta, теперь закреплен за новым юридическим лицом — ООО «Элит Гранит».

В компании «FAW Восточная Европа» заверили, что марка не уходит с российского рынка.

«Автомобили Jetta по-прежнему доступны для покупки и обслуживания у дилеров», — сообщили Motor в представительстве.

Там предпочли не комментировать ситуацию с работой сайта. Согласно данным сервиса web.archive.org, последние обновления на портале Jetta датируются 6 сентября 2025 года, и с начала 2026 года никакой активности на нем не было.

Напомним, продажи Jetta в России стартовали в 2024 году, однако почти сразу произошел скандал. Немецкое издание Die Zeit направило запрос в штаб-квартиру Volkswagen, усомнившись, что поставки автомобилей с завода в Китае могли начаться без ведома концерна. В прессе тогда заговорили о возможном нарушении санкций и «тайном возвращении» Volkswagen на российский рынок. Именно тогда, в середине июля 2024 года, официальный сайт Jetta временно не работал.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!