Сайт автомобильной компании Jetta перестал открываться в России

В России прекращена поддержка официального сайта и «горячей линии» китайской автомобильной марки Jetta. Как выяснил журнал Motor, домен www.jetta-motor.ru не открывается в браузерах уже несколько дней.

Кроме того, перестал работать колл-центр для российских клиентов. Звонки на «горячую линию» сбрасываются, а телефонный номер, ранее принадлежавший представительству Jetta, теперь закреплен за новым юридическим лицом — ООО «Элит Гранит».

В компании «FAW Восточная Европа» заверили, что марка не уходит с российского рынка.

«Автомобили Jetta по-прежнему доступны для покупки и обслуживания у дилеров», — сообщили Motor в представительстве.

Там предпочли не комментировать ситуацию с работой сайта. Согласно данным сервиса web.archive.org, последние обновления на портале Jetta датируются 6 сентября 2025 года, и с начала 2026 года никакой активности на нем не было.

Напомним, продажи Jetta в России стартовали в 2024 году, однако почти сразу произошел скандал. Немецкое издание Die Zeit направило запрос в штаб-квартиру Volkswagen, усомнившись, что поставки автомобилей с завода в Китае могли начаться без ведома концерна. В прессе тогда заговорили о возможном нарушении санкций и «тайном возвращении» Volkswagen на российский рынок. Именно тогда, в середине июля 2024 года, официальный сайт Jetta временно не работал.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.