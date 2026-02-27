Россиянин угнал бульдозер и сдал его на металлолом, желая отомстить родственнику

В Пензе 45-летний охранник строительной площадки украл бульдозер, чтобы отомстить родственнику, с которым у него были плохие отношения, технику он сдал на металлолом за 60 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по Пензенской области.

В полицию обратился владелец стройплощадки на улице Измайлова с заявлением о пропаже бульдозера. Подозреваемого задержали быстро — им оказался охранник этого же объекта. Мужчина признался, что увидел на работе технику, похожую на бульдозер своего родственника.

Решив отомстить, из-за старых обид, он вывез бульдозер с помощью манипулятора и сдал его в пункт приема металла за 60 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды. Технику изъяли, скоро ее вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере, подозреваемому грозит до шести лет колонии.

До этого в Мурманской области подросток поссорился с водителем и угнал такси, затем попытался вернуть машину, но застрял в сугробе. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. На допросе 17-летний житель Заполярного признался, что действовал спонтанно под влиянием эмоций и алкоголя.

