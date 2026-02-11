Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Автомобили

Под «царской» маркой «Руссо-Балт» выйдет несколько моделей

Возрождаемый бренд «Руссо-Балт» помимо фургона готовит внедорожник и микроавтобус
GigaChat

Автомарка «Руссо-Балт» вслед за фургоном представит микроавтобус и внедорожник. Премьера новых моделей возрожденной дореволюционной автокомпании будет анонсирована уже в ближайшее время. Об этом журналу Motor рассказал представитель пермской автокомпании.

В июне 2025 года исполнилось 116 лет с начала производства автомобилей «Руссо-Балт». Их выпуск стартовал на Русско-Балтийском заводе в Риге и продолжился в Санкт-Петербурге. Промышленное производство российских машин прервали события Первой мировой войны и революции.

Таким образом, техника под брендом «Руссо-Балт» производилась в короткий период с 1909 по 1918 год, а общий выпуск составил несколько сотен машин.

Два «Руссо-Балта» в 1910 году были приобретены и для нужд гаража Его Императорского Величества, но для обслуживания непосредственно царской семьи эти машины не использовались.

Сейчас дореволюционную марку решено возродить силами предпринимателей из Перми, а первенцем должен стать электрофургон «Руссо-Балт» F200.

Ранее «Газета.Ru» описала историю легендарной марки «Руссо-Балт».
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!