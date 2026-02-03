Россиянам объяснили новый принцип взыскания страховых выплат с водителей

В Госдуме призвали ввести новый принцип взыскания страховых выплат – их предлагается брать с водителей-виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Такое нововведение позволило бы упростить процесс получения средств для погашения ущерба, а также наказать нарушителей, отметил в беседе с 360.ru руководитель страхового брокера «500-400 Страхование» Илья Новиков.

«Сейчас страховой компании иногда легче забросить такое дело, чем разыскивать виновника. А законопроект упрощает процедуру взыскания: уже не нужно подавать в суд и вести судебное дело, можно ограничиться судебным приказом, а это сокращает сроки взыскания очень сильно», — отметил специалист плюс инициативы.

Он пояснил, что также это позволит предотвратить рост страховых тарифов, а за аварии будут расплачиваться нарушители и слишком «лихие» водители. Законопослушных граждан это изменение никак не затронет, действие проекта распространится лишь на тех, кто нарушает закон об ОСАГО или вообще покидают место ДТП, заверил Новиков, отметив, что страховщикам будет легче взыскивать с них средства.

В то же время он предупредил, что совсем отказаться от судебного выяснения деталей не удастся – например, при массовых ДТП, когда нужно будет точно определить виновную сторону. Однако все-таки чаще устанавливать ответственность будут сотрудники ГИБДД, опираясь на то, кто именно нарушил ПДД, причем иногда это может быть обоюдная вина обеих сторон, отметил эксперт.

Напомним, соответствующий межфракционный законопроект внесли на рассмотрение депутатов накануне. Документ вводит обязанность страховщиков предъявлять требования к добровольной уплате лицам, причинившим вред. Уточняется, что законопроект разработан для более эффективного и справедливого формирования тарифной политики по ОСАГО.

Ранее аналитик объяснил, от чего стала больше зависеть цена ОСАГО.