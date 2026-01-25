Размер шрифта
Bestune сообщил о закрытии в России трети автодилеров марки за год

В России за год закрылись 30% дилерских центров автобренда Bestune
Bestune

Согласно официальным данным, в 2025 году дилерская сеть автомобильного бренда Bestune в России сократилась почти на треть. На начало года у марки насчитывалось 92 официальных партнера, а к концу года их число уменьшилось до 65. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «FAW Легковые автомобили».

В компании также отреагировали на появившуюся на прошлой неделе в СМИ информацию о массовом закрытии дилерских центров. Представители бренда опровергли эти данные, заявив, что они не соответствуют действительности. По их уточнению, за 2025 год было закрыто 34 дилерских центра, при этом открылось семь новых.

«То есть в 2025 году было закрыто 34 дилерских центра, а не 54, как было указано в сообщениях в интернете», — подчеркнули в Bestune.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

Ранее были названы самые быстро ржавеющие китайские автомобили.

