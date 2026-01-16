В России резко подешевел дизельный внедорожник 212

В России стоимость дизельной версии 212 T01 снизилась на 800 тысяч рублей за счет адаптации силового агрегата под новые правила утилизационного сбора. Об этом «Российской газете» рассказали в компании BAW Россия.

«Производитель программно дефорсировал дизельный двигатель со 170 л.с. до 156 л.с. (115 кВт), благодаря чему автомобиль перестал подпадать под новые правила расчета утилизационного сбора. В результате итоговая цена дизельного 212 T01 снизилась с 4 399 000 рублей до 3 595 000 рублей», — говорится в публикации.

По данным СМИ, решение о снижении стоимости приняли из-за адаптации модели в текущим условиям рынка, при этом дизельный двигатель можно также использовать в тяжелых условиях, например, на бездорожье или во время долгих поездок.

Также отмечается, что новая версия автомобиля оснащена автоматической коробкой передач ZF, 2,0-литровым турбодизелем 4F20TC, понижающей передачей и блокировкой, рамной конструкцией.

Ранее россиян предупредили о подорожании автомобилей на 10–20% в 2026 году.