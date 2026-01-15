Размер шрифта
Дептранс спрогнозировал заторы в центре Москвы 16 января

Дептранс Москвы призвал водителей пересесть на метро 16 января из-за непогоды
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Москве 16 января возможны локальные ограничения движения. Самый быстрый способ — метро, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО завтра рекомендуем использовать метро для поездок по городу. На дорожное движение также могут повлиять снижение средней скорости из-за погодных условий, мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге», --сообщает канал.

До этого электропарконы ЦОДД зафиксировали в Москве более 65 тыс. нарушений с начала года.

Чаще всего электропарконы фиксируют такие нарушения, как превышение скорости, проезд по обочине, остановку на направляющих островках, парковку в неположенных местах, остановку в зоне действия запрещающих знаков.

Электропарконы помогают водителям на дороге: в каждой машине есть буксировочный трос, аптечка, пусковое устройство, конусы, домкрат, огнетушители и бланки европротокола.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в Москве.

