Названы автомобили, которые чаще всего попадают в ремонт

Fit Service: в 2025 году россияне чаще всего ремонтировали автомобили Toyota
Григорий Сысоев/РИА Новости

В России в 2025 году чаще всего на станции технического обслуживания (СТО) заезжали автомобили Toyota, Lada и Hyundai. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«По итогам 2025 года чаще всего на сервисе обслуживались автомобили с пробегом трех брендов: Toyota, Lada и Hyundai. Далее по частоте заездов можно выделить Kia, Nissan, Volkswagen, Renault, Ford, Mitsubishi, Honda. Отмечу, что топ-10 марок автомобилей практически не изменился за год», — сказала Овчинникова.

В пятерку моделей, которые чаще других подержанных машин заезжали на СТО в течение 2025 года, вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Ford Focus и Lada Granta. По словам эксперта, эти машины доминируют на российских дорогах и используются в качестве личного транспорта, а также в корпоративных автопарках, что и объясняет высокий поток ремонтов.

Ранее стало известно о рекордном подорожании ремонта автомобилей.

