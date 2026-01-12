Водитель Toyota Land Cruiser выстрелил в лицо другому водителю в Омске и попал на видео

В Омске водитель внедорожника Toyota Land Cruiser прострелил щеку другому водителю из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Днем 10 января между двумя водителями в автомобильном заторе произошёл конфликт. В результате водитель Toyota Land Cruiser выстрелил в лицо оппонента. 44-летний пострадавший, управлявший Hyundai Creta, с рваной раной щеки и травмой руки госпитализирован», — отмечается в сообщении полиции.

Потасовка со стрельбой попала на видео. На кадрах видно, что в конфликте участвовали трое мужчин и женщина. Один из мужчин схватил другого и начал наносить ему удары. После этого другой мужчина вытянул в его направлении руку с предметом, похожим на пистолет.

В полиции уточнили, что в обеих машинах находились несовершеннолетние дети. Помимо травматического пистолета, у стрелявшего изъяты два ружья с патронами, которые он законно хранил дома. Извлеченная из щеки пострадавшего пуля приобщена к делу как вещественное доказательство. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

