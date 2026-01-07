Продажи Nissan рухнули до уровня 30-летней давности

Продажи Nissan в Японии продемонстрировали в 2025 году самый низкий результат за более чем 30 лет, сообщает Nikkei.

«Продажи новых автомобилей Nissan Motor в Японии достигли самого низкого уровня в 2025 году с момента начала ведения статистики в 1993 году, при этом доля автопроизводителя на общем внутреннем рынке впервые упала ниже 10%», — отмечается в публикации.

За год Nissan реализовал на домашнем рынке 403 тыс. машин, что на 15% ниже, чем в 2024 году. Также результат японской компании в прошлом году оказались ниже, чем в 2022-м, когда японский автопром столкнулся с дефицитом полупроводников. Отраслевые эксперты связывают низкие результаты автокомпании с отсутствием новинок и имиджевым ущербом Nissan из-за финансовых трудностей и публичных скандалов.

