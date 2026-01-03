Размер шрифта
Популярные кроссоверы и седан Belgee подорожали в России

Цены на автомобили Belgee с 1 января выросли на 0,8-86 тысяч рублей
Белорусский бренд Belgee увеличил цены на весь модельный ряд в России, сообщает портал «Автоновости дня».

«Младший кроссовер Begee X50 во всех версиях, кроме базовой, с 1 января 2026 года подорожал на 800 рублей, а кроссовер X70 и седан S50 стали дороже на 4-86 тыс. рублей», - сообщает портал.

Цены на Belgee X50 начинаются от 2,48 млн рублей. Belgee X70 обойдется минимум в 2,58 млн рублей, а S50 — 1,9 млн рублей.

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее стало известно, какие новые автомобили появятся на российском рынке в 2026 году.

