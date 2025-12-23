Toyota запатентовала в России товарный знак Camry

Toyota зарегистрировала в России товарный знак Camry до 2035 года

Японская корпорация Toyota зарегистрировала в России товарный знак Camry до 2035 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Правообладателем является «Тойота Дзидося Кабусики Кайся» (также торгующая как «Тойота Мотор Корпорейшн»). Датой истечения срока действия исключительного права указано 31 марта 2035 года.

Товарный знак зарегистрирован по классу №12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает в том числе легковые автомобили.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака.