Ambertruck пересмотрел цены на выпускаемые в Калининграде пикапы Work

В России резко подешевели выпускаемые в Калининграде пикапы Ambertruck Work

В России пошли вниз цены на Ambertruck Work и Work NF, сообщает портал «Автоновости дня».

«Ambertruck пересмотрел цены на полноприводные рамные пикапы Work и Work NF, производимые на заводе «Автотора» в Калининграде. Оба варианта стали дешевле на 51-56 тыс. рублей», — сообщает портал.

Цены на Ambertruck Work начинаются теперь от 2,2 млн рублей, а Work NF от 2,5 млн рублей.

1 октября «Автотор» представил обновленный пикап Ambertruck Work.

От дорестайлингового пикапа Ambertruck Work NF отличается переработанной решеткой радиатора, головной оптикой и передним бампером. Изменений в силовой установке и оснащении нет.

Автомобиль оснащен турбодизелем рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 128 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Пикап снабжен подключаемым полным приводом. Передняя подвеска пикапа — независимая торсионная, сзади — семилистовые рессоры.

Грузоподъемность пикапа — 872 кг, полная масса — 2820 кг. Он снабжен фронтальными подушками безопасности, ABS и системой стабилизации.

