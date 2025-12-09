На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ambertruck пересмотрел цены на выпускаемые в Калининграде пикапы Work

В России резко подешевели выпускаемые в Калининграде пикапы Ambertruck Work
true
true
true
close
Ambertruck

В России пошли вниз цены на Ambertruck Work и Work NF, сообщает портал «Автоновости дня».

«Ambertruck пересмотрел цены на полноприводные рамные пикапы Work и Work NF, производимые на заводе «Автотора» в Калининграде. Оба варианта стали дешевле на 51-56 тыс. рублей», — сообщает портал.

Цены на Ambertruck Work начинаются теперь от 2,2 млн рублей, а Work NF от 2,5 млн рублей.

1 октября «Автотор» представил обновленный пикап Ambertruck Work.

От дорестайлингового пикапа Ambertruck Work NF отличается переработанной решеткой радиатора, головной оптикой и передним бампером. Изменений в силовой установке и оснащении нет.

Автомобиль оснащен турбодизелем рабочим объемом 2,5 литра и мощностью 128 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Пикап снабжен подключаемым полным приводом. Передняя подвеска пикапа — независимая торсионная, сзади — семилистовые рессоры.

Грузоподъемность пикапа — 872 кг, полная масса — 2820 кг. Он снабжен фронтальными подушками безопасности, ABS и системой стабилизации.

Ранее на российский рынок вышла новая китайская автокомпания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами