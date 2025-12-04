В Госдуме считают, что депутаты и сенаторы должны платить за нарушения ПДД

Депутаты и другие должностные лица с особым статусом должны платить штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, статус не должен давать таких поблажек.

«Прежде всего, речь не о передвижении по казенной надобности на служебном транспорте, а о частных поездках на личном авто. И не о возможной предвзятости со стороны тех же сотрудников ГАИ, а о бесстрастной технике. Причем те же чиновники обычно ратуют за расширение использования камер видеофиксации, но когда «письма счастья» приходят к ним, это вызывает страшное возмущение: как же так! Это ведь для других предназначено, не для нас, избранных! Как-то вот не подумали, что камера не инспектор, перед ней не побыкуешь, не сунешь под нос красную книжечку. Ей все равно, кто за рулем, и это очень правильно! Пусть так и дальше будет», — заявил Миронов.



До этого в Совфеде обсудили, как защитить должностных лиц от автоматических штрафов, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас все «спецсубъекты» обладают разного рода неприкосновенностью, в том числе и от штрафов ГИБДД. Но в КоАП не прописан механизм освобождения должностных лиц от наказаний за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. В результате судьи и прокуроры получают «письма счастья» со штрафами — как и обычные водители. Сенаторы планируют подготовить по этому вопросу законодательную инициативу.

Ранее стало известно, что в России модернизируют систему фиксации нарушений ПДД.