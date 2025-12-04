На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме считают, что депутаты и сенаторы должны платить за нарушения ПДД

Депутат Миронов выступил против освобождения сенаторов и судей от штрафов с камер
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Депутаты и другие должностные лица с особым статусом должны платить штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, статус не должен давать таких поблажек.

«Прежде всего, речь не о передвижении по казенной надобности на служебном транспорте, а о частных поездках на личном авто. И не о возможной предвзятости со стороны тех же сотрудников ГАИ, а о бесстрастной технике. Причем те же чиновники обычно ратуют за расширение использования камер видеофиксации, но когда «письма счастья» приходят к ним, это вызывает страшное возмущение: как же так! Это ведь для других предназначено, не для нас, избранных! Как-то вот не подумали, что камера не инспектор, перед ней не побыкуешь, не сунешь под нос красную книжечку. Ей все равно, кто за рулем, и это очень правильно! Пусть так и дальше будет», — заявил Миронов.
 
До этого в Совфеде обсудили, как защитить должностных лиц от автоматических штрафов, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас все «спецсубъекты» обладают разного рода неприкосновенностью, в том числе и от штрафов ГИБДД. Но в КоАП не прописан механизм освобождения должностных лиц от наказаний за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. В результате судьи и прокуроры получают «письма счастья» со штрафами — как и обычные водители. Сенаторы планируют подготовить по этому вопросу законодательную инициативу.

Ранее стало известно, что в России модернизируют систему фиксации нарушений ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами