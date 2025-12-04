Названа средняя цена автомобиля в России

Средняя цена нового легкового авто в РФ в ноябре выросла на 16%

В России средневзвешенная стоимость новых легковых автомобилей по итогам ноября 2025 года выросла на 16% в годовом выражении, до 3,54 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова.

«Мы видим динамику цен на новые автомобили - ноябрь к ноябрю показал рост на 16%», — сообщил Удалов.

Кроме того, средневзвешенная цена легковых автомобилей с пробегом в ноябре текущего года в РФ также показала рост в сравнении с аналогичным периодом 2024 года - на 13%, до 1,3 млн рублей.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

