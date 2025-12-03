Доля Китая на мировом рынке автомобилей достигла 38%

Генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CAAC) Цуй Дуншу сообщил о росте доли Китая на мировом рынке продаж автомобилей, сообщает портал carnewschina.com.

«Доля Китая на мировом рынке продаж автомобилей достигла 38% в октябре 2025 года. Это на 1% больше по сравнению с прошлым годом. За отчетный период было реализовано 3,3 млн машин», — сообщил Дуншу.

С января по октябрь 2025 года мировые продажи составили 79,25 млн единиц, что на 6% больше, чем в предыдущем году. Из них на долю Китая пришлось более 34,9% рынка, или 27,65 млн машин, что на 12% больше по сравнению с таким же периодом 2024 года.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее были названы 10 самых популярных новых автомобилей в России.