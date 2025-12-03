Toyota зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Land Cruiser Prado

Японская компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Land Cruiser Prado, сообщает ТАСС.

«Заявка на регистрацию знака была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 31 марта 2025 года из Японии. Товарный знак регистрируется по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает, в том числе автомобили, фуры, спортивные транспортные средства», — сообщает агентство.

Дата истечения действия товарного знака в РФ — 31 марта 2035 года.

До этого Ferrari запатентовала в России новую версию модели Roma в модификации Spider с мягким откидным верхом.

Заявку на промышленный образец подали 17 августа 2023 года. 17 октября 2024 года компания направила заявку в Росреестр. Она уже обработана, патент в России действует с 25 апреля 2025 года.

Как указано в заявке Гаагской системе, компания хочет запатентовать новую крышу модели Ferrari Spider, в крышке багажника которого встроен активный спойлер.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали товарный знак Lada Yarus.