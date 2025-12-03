Россиян призвали тщательно выбирать страховщика после обновления ОСАГО

После расширения тарифного коридора за одну и ту же страховую историю разные компании могут назначать собственные цены. Разница в стоимости для водителя с хорошей репутацией или, наоборот, с высокой аварийностью может достигать нескольких процентов. Об этом «Известиям» рассказала компания «Сравни».

«Базовый тариф ОСАГО для физических лиц будет составлять от 1399 до 8665 рублей против текущих значений 1646–7535 рублей», — сказал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Владислав Головкин.

Обновление тарифного коридора стало очередным этапом модернизации системы ОСАГО, произошедшим из-за увеличения аварийности, а также роста стоимости ремонта и деталей. Благодаря расширению диапазона у страховщиков будет возможность гибче оценивать риски, учитывая частоту ДТП в регионах. В компании объяснили, что итоговая стоимость ОСАГО по-прежнему зависит от территориальной статистики, истории вождения, коэффициента бонус-малус и базовой ставки, которую выбрал страховщик.

Эксперты добавили, что новая конфигурация тарифов делает систему более дифференцированной и точнее распределяет риски, уменьшая ситуацию, когда аккуратные участники дорожного движения фактически компенсируют убытки за более рискованных водителей. Однако это также усилит разброс цен между компаниями, так как тарифная политика и оценка рисков у каждого страховщика своя.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко до этого говорил, что в России необходимо изменить методику ремонта автомобилей по ОСАГО. По его словам, сегодня расчет проводится в рамках средней стоимости запчастей, а не рыночной. Это является основной проблемой, по которой часто не удается приобрести оригинальные запчасти, а процесс ремонта затягивается.

