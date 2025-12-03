На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали тщательно выбирать страховщика после обновления ОСАГО

«Сравни»: базовый тариф ОСАГО для физических лиц составит от 1399 до 8665 рублей
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

После расширения тарифного коридора за одну и ту же страховую историю разные компании могут назначать собственные цены. Разница в стоимости для водителя с хорошей репутацией или, наоборот, с высокой аварийностью может достигать нескольких процентов. Об этом «Известиям» рассказала компания «Сравни».

«Базовый тариф ОСАГО для физических лиц будет составлять от 1399 до 8665 рублей против текущих значений 1646–7535 рублей», — сказал директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Владислав Головкин.

Обновление тарифного коридора стало очередным этапом модернизации системы ОСАГО, произошедшим из-за увеличения аварийности, а также роста стоимости ремонта и деталей. Благодаря расширению диапазона у страховщиков будет возможность гибче оценивать риски, учитывая частоту ДТП в регионах. В компании объяснили, что итоговая стоимость ОСАГО по-прежнему зависит от территориальной статистики, истории вождения, коэффициента бонус-малус и базовой ставки, которую выбрал страховщик.

Эксперты добавили, что новая конфигурация тарифов делает систему более дифференцированной и точнее распределяет риски, уменьшая ситуацию, когда аккуратные участники дорожного движения фактически компенсируют убытки за более рискованных водителей. Однако это также усилит разброс цен между компаниями, так как тарифная политика и оценка рисков у каждого страховщика своя.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко до этого говорил, что в России необходимо изменить методику ремонта автомобилей по ОСАГО. По его словам, сегодня расчет проводится в рамках средней стоимости запчастей, а не рыночной. Это является основной проблемой, по которой часто не удается приобрести оригинальные запчасти, а процесс ремонта затягивается.

Ранее были названы распространенные схемы мошенничества с ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами