Chery отзовет в России тысячи автомобилей

Росстандарт: Chery отзовет в России почти 2,6 тысячи кроссоверов Omoda C7
true
true
true
close
Omoda

Chery отзовет в России почти 2,6 тысячи кроссоверов Omoda C7. Подробности сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Отзыву подлежат 672 автомобиля Omoda C7, реализованных в период с апреля по август 2025 года с VIN-кодами согласно приложению, а также 1905 автомобилей Omoda C7, находящихся на складе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех машинах заменят пластиковую накладку рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности.

До этого стало известно, что на презентации перед открытием автосалона в Гуанчжоу корпорация Toyota представила новое поколение кроссовера RAV4.

Автомобиль получил новый дизайн с С-образными фарами и крупным воздухозаборником в переднем бампере. Для нового RAV4 предусмотрены 18-дюймовые колесные диски в стандартном оснащении, в качестве опции будут доступны и 20-дюймовые. Длина кроссовера составляет 4620 мм, колесная база — 2690 мм.

Ранее Chery представила шестиместный флагманский внедорожник Fulwin T11.

