Chery отзовет в России тысячи автомобилей

Chery отзовет в России почти 2,6 тысячи кроссоверов Omoda C7. Подробности сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Отзыву подлежат 672 автомобиля Omoda C7, реализованных в период с апреля по август 2025 года с VIN-кодами согласно приложению, а также 1905 автомобилей Omoda C7, находящихся на складе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех машинах заменят пластиковую накладку рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности.

