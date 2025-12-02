Автоэксперт рассказал о возможном повышении цены на полис ОСАГО

Страховые компании в России увеличат цену на полисы ОСАГО из-за решения Центробанка расширить тарифный коридор на 15%. Об этом радио Sputnik рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, официально средняя цена ОСАГО в крупных городах составляет 7200 рублей. При этом данная цифра не меняется уже на протяжении нескольких лет.

«Ее никто такой не назначал, она образовалась в результате конкуренции между компаниями. Сами страховщики говорят, что расширение коридора приведет к росту цен примерно на 200 рублей в среднем, то есть будет 7400 рублей. Для большинства автомобилистов, которые получают максимальную скидку, их больше 50%, это вообще никак не скажется», — объяснил эксперт.

Он добавил, что стоимость полиса ОСАГО зависит от базовой ставки и коэффициентов, учитывающих характеристики автомобиля и сведения о водителе, такие как возраст, стаж и количество аварий.

По словам Моржаретто, серьезные изменения затронут только некоторые регионы, аварийность в которых значительно выше, чем в соседних. Автоэксперт объяснил, что такая статистика говорит об активной работе страховых мошенников. Для этих регионов коэффициенты могут быть повышены в два раза.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко до этого заявил, что в России нужно изменить методику ремонта автомобилей по ОСАГО. Он отметил, что сегодня расчет проводится в рамках средней стоимости запчастей, а не рыночной. Это является основной проблемой, по которой часто не удается приобрести оригинальные запчасти, а сам процесс ремонта затягивается.

