На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказал о возможном повышении цены на полис ОСАГО

Эксперт Моржаретто: среднюю цену на полисы ОСАГО увеличат примерно на 200 рублей
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Страховые компании в России увеличат цену на полисы ОСАГО из-за решения Центробанка расширить тарифный коридор на 15%. Об этом радио Sputnik рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, официально средняя цена ОСАГО в крупных городах составляет 7200 рублей. При этом данная цифра не меняется уже на протяжении нескольких лет.

«Ее никто такой не назначал, она образовалась в результате конкуренции между компаниями. Сами страховщики говорят, что расширение коридора приведет к росту цен примерно на 200 рублей в среднем, то есть будет 7400 рублей. Для большинства автомобилистов, которые получают максимальную скидку, их больше 50%, это вообще никак не скажется», — объяснил эксперт.

Он добавил, что стоимость полиса ОСАГО зависит от базовой ставки и коэффициентов, учитывающих характеристики автомобиля и сведения о водителе, такие как возраст, стаж и количество аварий.

По словам Моржаретто, серьезные изменения затронут только некоторые регионы, аварийность в которых значительно выше, чем в соседних. Автоэксперт объяснил, что такая статистика говорит об активной работе страховых мошенников. Для этих регионов коэффициенты могут быть повышены в два раза.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко до этого заявил, что в России нужно изменить методику ремонта автомобилей по ОСАГО. Он отметил, что сегодня расчет проводится в рамках средней стоимости запчастей, а не рыночной. Это является основной проблемой, по которой часто не удается приобрести оригинальные запчасти, а сам процесс ремонта затягивается.

Ранее были названы распространенные схемы мошенничества с ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами