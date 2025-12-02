Названа цена российского электромобиля «Атом»

Отечественный электромобиль «Атом» без учета господдержки будет стоить 3,9 млн рублей, сообщает 1prime.ru со ссылкой на данные сайта производителя.

«Забронируйте свой «Атом» первыми на особых условиях… Фиксированная цена 3 900 000 рублей; расчетная стоимость с учетом господдержки: 2 975 000 рублей», — говорится на сайте в разделе предзаказа «Атома».

По размерам электрокар «Атом» сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергию для преодоления 100 км.

