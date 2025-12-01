Сотни автомобилей Porsche «превратились в кирпичи» в России

Из-за массового сбоя сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сотни автомобилей Porsche превратились в кирпичи по всей России. По данным Shot, автомобили не заводятся из-за массового сбоя. Дилеры утверждают, что он произошёл якобы из-за проблем со связью», — отмечается в публикации.

С проблемами при запуске двигателей столкнулись владельцы автомобилей немецкой марки в Москве, Краснодаре и других российских городах, утверждает Shot. Еще одной вероятной причиной возникновения проблемы может быть сбой заводской охранной системы, установленной в автомобилях. Владельцы Porsche в России вынуждены отключать аккумуляторную батарею в своих машинах на 10 часов, чтобы обойти сбой, либо на эвакуаторах доставлять машины в сервис.

Ранее стало известно, когда у праворульной машины могут аннулировать СБКТС.