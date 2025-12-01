На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотни автомобилей Porsche «превратились в кирпичи» в России

Shot: автомобили Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
true
true
true
close
Porsche

Из-за массового сбоя сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Сотни автомобилей Porsche превратились в кирпичи по всей России. По данным Shot, автомобили не заводятся из-за массового сбоя. Дилеры утверждают, что он произошёл якобы из-за проблем со связью», — отмечается в публикации.

С проблемами при запуске двигателей столкнулись владельцы автомобилей немецкой марки в Москве, Краснодаре и других российских городах, утверждает Shot. Еще одной вероятной причиной возникновения проблемы может быть сбой заводской охранной системы, установленной в автомобилях. Владельцы Porsche в России вынуждены отключать аккумуляторную батарею в своих машинах на 10 часов, чтобы обойти сбой, либо на эвакуаторах доставлять машины в сервис.

Ранее стало известно, когда у праворульной машины могут аннулировать СБКТС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами