«Обратился аппаратчик»: угонщик машины самарского чиновника уснул за рулем

Под Самарой мужчина угнал автомобиль чиновника и уснул за рулем
ГУ МВД России по Самарской области/VK

В Нефтегорске Самарской области полицейские оперативно нашли и вернули местному чиновнику угнанный автомобиль. Об этом сообщается на странице ГУ МВД по Самарской области в соцсети «ВКонтакте».

«В утреннее время в полицию за помощью обратился 74-летний аппаратчик муниципального учреждения, который сообщил, что несколько минут назад от одного из административных зданий на улице Мира, куда он приехал на работу, похищен его автомобиль Lada Kalina», — отмечается в сообщении полиции.

Потерпевший рассказал, что к нему подошел нетрезвый молодой человек и попросил отвезти его домой. Мужчина ответил отказом, а затем на несколько минут ушел в здание и отвлекся на разговор с коллегами. Выйдя на улицу, машины он не обнаружил.

Угонщика обнаружили уснувшим за рулем участковые полицейские. Он пояснил, что заблудился, а машину угнал после того, как водитель забыл ключи в замке зажигания.

Ранее последние секунды жизни балашихинца попали на видео.

