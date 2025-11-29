Новые выделенные полосы появятся на дорогах Москвы

В Москве с 20 декабря запустят 6 новых выделенных полос

Новые выделенные полосы начнут функционировать в Москве с 20 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«С 20 декабря в разных районах и округах Москвы откроют 6 новых выделенок. Они охватят 29 городских маршрутов, на которых совершают почти 180 тыс. поездок в рабочие дни», — сообщает канал.

Новые выделенные полосы появятся, в частности, на дублере Рублевского шоссе, улицах Сокольнический Вал, Большая Полянка, Декабристов, Березовая Аллея, Шарикоподшипниковская.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла «Лухмановская» с одноименной станцией метро Некрасовской линии.

«Территория расположена в Косино-Ухтомском районе — вдоль МСД, рядом с пересечением улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского», — говорится в сообщении.

Проект предполагает строительство спортивного комплекса и торгово-развлекательного центра. В ходе работ планируется реконструкция прилегающих дорог. Помимо этого, специалисты создадут дополнительные парковки для автомобилей и дополнительные остановки городского транспорта.

Мэр столицы отметил, что «Лухмановская» станет новым местом для приезжих автомобилистов, в том числе по трассе М-12 «Восток».

Ранее Собянин рассказал о планах развития общественного транспорта в Москве.