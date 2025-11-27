Названы 5 самых популярных люксовых авто с пробегом в России

В октябре 2025 года россияне приобрели 253 подержанных автомобиля сегмента Luxury, что на 6% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Самой популярной моделью среди б/у «люксов» по итогам октября стал кроссовер Lamborghini Urus с показателем 37 штук. За ним в рейтинге располагается Bentley Continental GT (35 шт.), а замыкает тройку лидеров Bentley Bentayga (29 шт.). В топ-5 здесь также попали Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan (25 и 23 шт. соответственно)», — сообщает агентство.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее стало известно, что ставки транспортного налога повысят в Московской области.