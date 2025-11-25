На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, почему вылетают шипы из шин

Ikon Tyres назвала семь ошибок, из-за которых шипы вылетают из шин
Антон Денисов/РИА «Новости»

Шипы в зимних шинах автомобилей выпадают из-за типичных ошибок водителей. О том, как предотвратить их потерю, «Газете.Ru» рассказали в российской компании Ikon Tyres.

«Шипованные зимние шины необходимо правильно обкатать. Первые 1000 км следует избегать резких маневров, а также снизить максимальную скорость передвижения. Оптимальная скорость при этом не должна превышать 70 км/ч», — отметили в компании.

Часто потеря шипов происходит из-за пробуксовки колес на дорогах с асфальтовым покрытием или на льду. При этом внезапное торможение менее вредно для шин в сравнении с резким ускорением с пробуксовкой — в этот момент шипы испытывают самую большую нагрузку.

Крайне важно поддерживать в зимних шинах правильное давление, поскольку отклонение от нормы увеличивает вероятность потери шипов. Они рассчитаны на работу в условиях конкретной плотности резины, которая достигается только при соблюдении рекомендованных производителем параметров.

Кроме того, шипы могут вылетать при контакте с металлическими дорожными элементами, например трамвайными или железнодорожными рельсами, люками, пандусами, стыками мостов, отметили в компании.

Ранее были названы причины быстрого износа шин.

