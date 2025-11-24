На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дрифтеров в Санкт-Петербурге начали наказывать по уголовной статье

В Санкт-Петербурге дрифтеров начали наказывать по уголовной статье
true
true
true
close
BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге Госавтоинспекция начала привлекать дрифтеров к ответственности по статье Уголовного кодекса РФ о действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспорта. Об этом сообщает Readovka.

«Санкции за это весьма суровые — штраф от ₽150 тыс. до ₽300 тыс. либо ограничение или лишение свободы до двух лет. В городе уже зафиксированы три случая, когда дрифт квалифицировали именно как уголовное преступление», — отмечается в публикации.

При этом единообразия в трактовке действий водителей, которые ведут автомобиль в скольжении в общественных местах на дорогах общего пользования, пока нет. Автоюрист Александр Шумский в беседе с изданием выразил мнение, что в случае, если водитель признает вину, суды ограничатся штрафами за такие действия.

Ранее в Москве произошел ночной погром автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами