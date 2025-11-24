Дрифтеров в Санкт-Петербурге начали наказывать по уголовной статье

В Санкт-Петербурге Госавтоинспекция начала привлекать дрифтеров к ответственности по статье Уголовного кодекса РФ о действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспорта. Об этом сообщает Readovka.

«Санкции за это весьма суровые — штраф от ₽150 тыс. до ₽300 тыс. либо ограничение или лишение свободы до двух лет. В городе уже зафиксированы три случая, когда дрифт квалифицировали именно как уголовное преступление», — отмечается в публикации.

При этом единообразия в трактовке действий водителей, которые ведут автомобиль в скольжении в общественных местах на дорогах общего пользования, пока нет. Автоюрист Александр Шумский в беседе с изданием выразил мнение, что в случае, если водитель признает вину, суды ограничатся штрафами за такие действия.

Ранее в Москве произошел ночной погром автомобилей.