Кроссовер GAC S7, похожий на Range Rover, начнут продавать в России в 2026 году

GAC выведет на российский рынок кроссоверы S7 и S9 в 2026 году
GAC

Компания GAC анонсировала вывод на российский рынок двух новых моделей — кроссоверов S7 и S9. Более компактную модель S7 планируется вывести на наш рынок в феврале 2026 года, дата российской премьеры S9 пока не определена.

GAC S7 внешне напоминает британский Range Rover — с наклоненным под острым углом лобовым стеклом и ниспадающей линией крыши. Длина автомобиля — 4900 мм, колесная база — 2880 мм. Дебют новой модели состоялся на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2024 года. Автомобиль снабжен гибридной силовой установкой с электромоторами на каждой оси. Среди оснащения — 15-дюймовый дисплей медиасистемы и потолочный экран для пассажиров. Кроссовер снабжен креслами с вентиляцией и массажем, а также системой помощи водителю, работающей в дорожных пробках.

close
GAC

Кроссовер S9 получил оригинальные бамперы и светотехнику, его длина — 5060 мм, колесная база — 2930 мм. Он оснащен той же гибридной силовой установкой, что и S7, и построен на аналогичной платформе.

Ранее россиянам рассказали, какие детали Jetta VS5 взяты от Volkswagen.

